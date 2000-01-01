Deutsch lesen

Verbessern Sie Ihre Sprachkenntnisse mit interessanten Reportagen, lustigen Kolumnen, praktischen Tipps für den Alltag in den deutschsprachigen Ländern und vielem mehr! Alle Artikel werden von Journalisten geschrieben und sind als leicht, mittel oder schwer markiert. Schwierige Vokabeln werden für Sie in einfachem Deutsch erklärt. So lernen Sie mit Spaß – und ohne Wörterbuch!
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Lerntipps für den Sommer

Deutschlernen? Bei diesem Wetter? Ja, das geht! Wir haben 33 Tipps gesammelt, wie du deine Sprachkenntnisse im Sommer verbessert. Hier geht es zum Download!
Therese Kersten
© Lukas Beck
3 Fragen

Partner im Test

Therese Kersten (28) ist 19 Jahre alt, als ihr Partner sie mit einer anderen Frau betrügen mithier: Sex haben mitbetrügt. Nach dieser Erfahrung startet sie die Firma Die der Treuetester, -Person: Sie testet: Ist eine Person treu? (treu: hier: so, dass man nur mit dem Partner Sex hat)Treuetester. Die Agentur testet die Partner ihrer Kunden.
Leicht
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Die Deutsch-perfekt-Sprachlernzeitschrift

Wort des Tages

Deutsch hören

Unsere Hörtexte werden von Journalisten und Experten für Deutsch als Fremdsprache konzipiert und von Muttersprachlern gelesen. So sind die Inhalte authentisch und gleichzeitig für Deutschlerner gut zu verstehen. Auf Deutsch perfekt Audio finden Sie interessante Hörartikel und praktische Übungen – zum Beispiel zu Grammatik oder Redewendungen – in den Sprachstufen leicht, mittel und schwer. Für jeden Text gibt es außerdem ein Transkript zum Mitlesen.
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© mti KI erstellt
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Fußball-Deutsch

Egal, ob Sie Fan sind oder nicht: Fußball ist Teil der deutschen Alltagssprache. Mit unserem kostenlosen Download lernen Sie wichtige Ausdrücke!
Kühlschrank
© Stokkete/shutterstock.com
Deutsch im Alltag

Igitt!

Interjektionen sind kurze Wörter, die sehr viel sagen. Für die gesprochene Sprache sind sie extrem wichtig. Kennen Sie diese Ausdrücke?
Mittel
Blick aufs Brandenburger Tor über einen Fahrradlenker
© Manuel-F-O/istock.com
Reportage

Mit dem Rad durch Corona-Berlin

Radfahren ist eine der wenigen Sportarten, die uns in Zeiten von Kontaktverboten geblieben ist. Aber: Radfahren ist in diesen Tagen ein bisschen anders als sonst. Thilo Schmidt ist für unsere Reportage mit dem Rad durch die ziemlich leeren Straßen Berlins gefahren.
Schwer
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Deutsch üben

Wie funktionieren die Adjektivdeklinationen? Wann benutze ich Akkusativ, wann Dativ? Welche Präposition ist die richtige? Mit unseren Übungen verbessern Sie nicht nur Grammatik und Vokabular, sondern trainieren auch Orthografie, bereiten sich auf konkrete Kommunikationssituationen vor und verbessern Ihr Hör- und Leseverstehen.

Im aktuellen Übungsheft

Stadt
© Julia Pfaller
Wörter lernen

In der Stadt

Lieben Sie Stadttouren? In diesen Übungen nehmen wir Sie mit auf einen sprachlichen Ausflug in die Innenstadt!
Leicht
Gang in einer Universität
Wortschatz

Im Hörsaal

Kennen Sie viele Wörter rund um das Thema Studium und Universität? Testen Sie Ihren Wortschatz mit dieser Übung.
Mix
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