Therese Kersten (28) ist 19 Jahre alt, als ihr Partner sie mit einer anderen Frau betrügen mit hier: Sex haben mit betrügt . Nach dieser Erfahrung startet sie die Firma Die der Treuetester, - Person: Sie testet: Ist eine Person treu? (treu: hier: so, dass man nur mit dem Partner Sex hat) Treuetester . Die Agentur testet die Partner ihrer Kunden.